Ekipe Orizzonte successo netto contro Bogliasco

Nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A1, l’Ekipe Orizzonte ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Bogliasco 1951. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato poco spazio a dubbi, confermando la buona forma della squadra ospite. La sfida si è svolta sul campo del Bogliasco, con l’Ekipe Orizzonte che si è imposta con un margine consistente.

Successo netto per l’Ekipe Orizzonte nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A1 sul campo del Bogliasco 1951.Oggi pomeriggio le rossazzurre hanno infatti vinto 18-4 sul campo delle liguri, conquistando tutte le frazioni di gioco, rispettivamente per 4-1, 5-1, 6-1 e 3-1.Top scorer. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ekipe Orizzonte, vittoria convincente contro GenovaL’Ekipe Orizzonte batte 27-3 la Locatelli Genova nel quindicesimo turno di Serie A1, consolidando il primo posto in classifica a quota 39, sempre con... Pallanuoto A1: Ekipe Orizzonte tra campo e memoria, largo successo a Civitavecchia. Omaggio a La Delfa.Ritorno al Gol: L’Ekipe Orizzonte Domina Civitavecchia nel Giorno del Ricordo L’Ekipe Orizzonte ha ripreso il suo cammino nel campionato di... Si parla di: Pallanuoto femminile: Serie A1, Bogliasco 1951-Ekipe Orizzonte 4-18. Pallanuoto femminile: Serie A1, Bogliasco 1951-Ekipe Orizzonte 4-19Successo netto per l’Ekipe Orizzonte nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A1 sul campo del Bogliasco 1951. Nel pomeriggio di venerdì 10 aprile le rossazzurre hanno infatti vinto 18-4 sul c ... napolimagazine.com Pallanuoto A1 femminile: Ekipe Orizzonte e Nautilus Civitavecchia trionfanoNel campionato di Serie A1 femminile, la quindicesima giornata (sesta del girone di ritorno) del sabato 28 marzo ha visto le vittorie significative dell'Ekipe Orizzonte Catania e della Nautilus Civita ... it.blastingnews.com