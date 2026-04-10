Effetti dolcificanti artificiali potrebbero trasmettersi di generazione in generazione studio

Uno studio recente suggerisce che gli effetti dei dolcificanti artificiali potrebbero essere trasmessi di generazione in generazione. La ricerca si concentra su come queste sostanze influenzino il corpo e potrebbero avere impatti che si protraggino nel tempo. Finora, non sono stati ancora definiti tutti i meccanismi precisi di questa trasmissione. La questione resta aperta e al centro di ulteriori approfondimenti scientifici.

(Adnkronos) – Gli effetti dei dolcificanti artificiali potrebbero trasmettersi di generazione in generazione. E' l'ipotesi esplorata in un nuovo studio condotto su animali, dal quale è emerso che la prole di topi che avevano assunto sucralosio o stevia presentava un'espressione alterata dei geni legati all'infiammazione e al metabolismo. Da tempo si discute dei potenziali effetti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Gli studenti raccontano il terremoto del Friuli: così la memoria passa di generazione in generazioneC’è un filo invisibile che lega il Friuli di oggi a quello ferito dal terremoto del 1976. Samsung foldables di prossima generazione potrebbero salvarti dalle costose riparazioni dello schermoin questo aggiornamento si esaminano le indiscrezioni più rilevanti sui prossimi dispositivi pieghevoli di samsung e sulle possibili novità software,... Effetti dolcificanti artificiali potrebbero trasmettersi di generazione in generazione, studioGli effetti dei dolcificanti artificiali potrebbero trasmettersi di generazione in generazione. E' l'ipotesi esplorata in un nuovo studio condotto su animali, dal quale è emerso che la prole di topi c ... adnkronos.com I dolcificanti artificiali provocano il ‘pre-diabete’?Uno studio appena pubblicato su Nature, dimostra che sia su modelli animali che nell’uomo, l’impiego di dolcificanti artificiali induce modificazioni del microbiota intestinale, metabolicamente ... quotidianosanita.it