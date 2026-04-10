Eddy Merckx in ospedale | il settimo intervento per l’infezione all’anca

Il noto ex ciclista belga è stato ricoverato in ospedico per un’infezione all’anca. Questa è la settima operazione a cui si sottopone per affrontare la complicazione infettiva. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, ma non sono state diffuse ulteriori dettagli sulla sua salute o sui tempi di recupero previsti.

Il leggendario ciclista belga Merckx si trova attualmente ricoverato in ospedale a causa di una complicazione infettiva localizzata all’anca. La situazione clinica, che ha richiesto l’intervento dei medici già da una settimana, sta portando il fuoriclasse a affrontare un nuovo e delicato passaggio chirurgico previsto per lunedì prossimo. La cronologia di un iter clinico complesso. Le difficoltà mediche che stanno colpendo Merckx hanno radici profonde in un evento avvenuto a dicembre 2024. In quella circostanza, mentre si trovava a Mechelen per un’uscita in bicicletta, il vincitore di cinque Tour de France e di 19 Classiche Monumento ha subito una caduta accidentale scivolando su un passaggio a livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eddy Merckx in ospedale: il settimo intervento per l’infezione all’anca Eddy Merckx, 81enne, operato per la 7ª volta in 2 anni: non guarisce l’infezione all’ancaL'ex campione di ciclismo ha subito due anni fa un'intervento per ricomporre una frattura provocata da una caduta in bicicletta. Leggi anche: Merckx ricoverato per un'infezione all'anca: "Non se ne capisce l’origine. Ne ho abbastanza" Temi più discussi: Eddy Merckx in ospedale per un’infezione all’anca. Colpa di una caduta in bicicletta nel 2024; Ciclismo: infezione all'anca, Eddy Merckx ricoverato in ospedale; Merckx, ricovero per un'infezione all'anca operata; NUOVA INFEZIONE ALL'ANCA, EDDY MERCKX ANCORA RICOVERATO IN OSPEDALE. Eddy Merckx in ospedale per l'anca: 'Ne ho abbastanza', lunedì un nuovo interventoLa leggenda del ciclismo, Eddy Merckx, è stato ricoverato in ospedale a causa di una persistente infezione all'anca che gli provoca dolore intenso. Il campione ottantenne, vincitore di cinque Tour de ... it.blastingnews.com NUOVA INFEZIONE ALL'ANCA, EDDY MERCKX ANCORA RICOVERATO IN OSPEDALEÈ davvero senza pace, Eddy Merckx, a causa dell'anca fratturata due anni fa cadendo in bicicletta. Dopo aver subito sei interventi chirurgici, tra i quali la sostituzione della protesi che gli era ... tuttobiciweb.it https://www.oasport.it/2026/04/preoccupazione-per-eddy-merckx-di-nuovo-ricoverato-il-cannibale-ed-ennesima-operazione-in-arrivo/ Ancora un ricovero per Eddy Merckx. Il fuoriclasse belga non riesce a risolvere il problema all'anca e, dopo una serie di oper - facebook.com facebook Eddy Merckx in ospedale per un’infezione all’anca. Colpa di una caduta in bicicletta nel 2024 x.com