Durante Vinitaly è stato presentato in anteprima Tavernellow 3%, uno spumante bianco o rosato con una gradazione alcolica del 3%. Si tratta di un prodotto pensato per chi desidera un’alternativa più leggera e moderna, mantenendo comunque il piacere del gusto e della convivialità. La novità si rivolge a un pubblico che cerca un’esperienza diversa nel mondo del vino, senza rinunciare alla qualità.

Debutto in anteprima assoluta a Vinitaly per Tavernellow 3%, lo spumante a bassa gradazione dedicato a chi cerca un modo più leggero e contemporaneo di vivere il vino, senza rinunciare al gusto e alla convivialità. Due le varianti: bianco, da uve aromatiche, fresco e armonico con acidità e sapidità che bilanciano una dolcezza piacevole; rosato, da uve a bacca rossa con un equilibrio tra dolcezza discreta e vivace acidità. Con Tavernellow, Caviro risponde prontamente all’evoluzione degli stili di consumo e si posiziona tra i pionieri del segmento low alcol con un vino interamente prodotto in Italia, come risultato dell’impegno costante in ricerca e innovazione, della dedizione alla filiera e dell’attenzione all’evoluzione del consumatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ecco Tavernellow, spumante a bassa gradazione bianco o rosato

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