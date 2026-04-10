Ecco l’uomo che cura gli affari di Hamas in Italia

Un uomo accusato di gestire i rapporti di Hamas in Italia e di finanziare i guerriglieri è stato arrestato e successivamente rimesso in libertà dai giudici. Le indagini hanno documentato i legami tra lui e l’organizzazione attraverso fotografie e video. L’uomo, conosciuto come Abu Rawwa, è considerato coinvolto nel sostegno finanziario alle attività di Hamas nel nostro paese.

Per la Corte di Cassazione, l’amico dei tagliagole di Hamas, Mohammad Hannoun, non è un terrorista o, per lo meno, non ci sarebbero elementi sufficienti per trattenerlo in prigione, dove è recluso dal 27 dicembre insieme ad altri tre sodali. Adesso un altro collegio del Tribunale del Riesame di Genova dovrà esprimersi nuovamente sul punto. Intanto Hannoun resta in cella. È, invece, stato scarcerato già a gennaio il cinquantaduenne marocchino Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa che, al momento, è accusato di concorso esterno nell’associazione terroristica sospettata di finanziare Hamas dall’Italia. Noi ci siamo subito interessati alla sua storia, avendo scoperto che aveva intestati decine di immobili tra le province di Reggio Emilia e Modena, probabilmente acquistati con i soldi di Hamas. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ecco l’uomo che cura gli affari di Hamas in Italia A Milano gli affari di Giuseppe D'Urso, l'uomo del clan: "Ho preso un milione agli assassini peggiori d'Italia"Sessantadue anni, originario della Sicilia, ma capace di muoversi un po' ovunque, in tutta Italia. Il cuore segreto di Valentino Garavani: 12 anni di amore (e 50 di affari) con l’uomo che gli cambiò la vita in un night clubLa vita privata di Valentino Garavani è sempre stata avvolta da una discrezione assoluta. Si parla di: Il disarmo di Hamas aprirebbe la strada a una guerra civile a Gaza; Anarchici, pro Pal, toghe e grillini. Ecco la rete che protegge gli islamisti. Gaza, ecco il documento segreto che svela l’inganno di HamasUn promemoria interno rivela la strategia di Hamas per mantenere il potere a Gaza dietro una facciata tecnocratica. Sullo sfondo, le tensioni sul comitato di governo e il caso del medico Hussam Abu ... panorama.it