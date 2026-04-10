Ecco Damion Rosser L’Usa è già tesserato

Damion Rosser, guardia-ala statunitense alto 194 centimetri e nato nel 1999, è arrivato mercoledì da Miami. È già ufficialmente tesserato con la squadra e ha completato le procedure di ingresso. L’atleta si è unito al roster in linea con i piani stabiliti e sarà a disposizione per le prossime partite. La società ha comunicato l’ingresso del giocatore senza ulteriori dettagli.

Damion Rosser, guardia-ala americana di 194 centimetri (classe 1999), è arrivato mercoledì da Miami come da programma. Già superate le rituali ma fondamentali visite mediche, che non hanno riscontrato alcun tipo di problema. In serata ha assistito tramite Lnp Tv Pass alla non certo esaltante prestazione dei nuovi compagni di squadra a Verona. Ieri è stato tesserato e così domenica potrà debuttare nell’importantissima gara casalinga contro la Libertas Livorno (Palafiera, ore 19). Forlì lo ha acquistato fino al termine della stagione, per sostituire Demonte Harper, almeno finché non guarirà dall’infortunio: mercoledì, comunque, non era nemmeno in panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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