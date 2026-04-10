Sono stati assegnati 389 nuovi permessi di licenza taxi su un totale di 450 richieste. Complessivamente, sono stati incassati 34,2 milioni di euro, con ogni conducente che riceve circa 7.000 euro. Un settore che ha visto un miglioramento nel numero di autorizzazioni, anche se sono stati pochi i permessi assegnati per il trasporto di persone con disabilità, con solo 9 concessioni su 50 disponibili, a causa delle difficoltà tecniche e di investimento richieste.

Alla fine, ne sono state assegnate 389 su 450. I numeri sono rimasti deficitari soprattutto sul fronte del trasporto disabili: solo 9 sulle 50 in palio, a scontare difficoltà legate soprattutto alle modifiche da apportare alle macchine per renderle idonee e ai soldi da investire. Difficoltà che tuttavia non hanno impedito di raggiungere quasi il 100% della quota (44 su 50) riservata a chi ha scelto di fare il turno di notte e allo stesso tempo allestire il veicolo per caricare le carrozzine. Stiamo parlando delle nuove licenze taxi, messe a bando dal Comune nel 2024 per potenziare la flotta di auto bianche in giro per la città e ridurre la forbice tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco 389 nuovi tassisti. Incassati 34,2 milioni. E ai vecchi conducenti vanno 7mila euro a testa

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