È deceduto Marco Conte, noto atleta italiano di pattinaggio, ritrovato in un fossato. La notizia ha colpito il mondo dello sport, lasciando senza parole appassionati e addetti ai lavori. La sua scomparsa è stata confermata dalle autorità competenti, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La famiglia e gli amici hanno espresso il loro dolore, mentre i colleghi si sono riuniti in segno di cordoglio.

Il mondo dello sport italiano, e in particolare quello del pattinaggio, si è svegliato immerso in un dolore profondo e improvviso. Nella frazione di Mirabella a Breganze, in provincia di Vicenza, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Marco Conte, figura leggendaria dell’hockey su pista e indimenticabile protagonista del primo, storico scudetto del Bassano. Il 50enne, la cui carriera agonistica ha segnato un’epoca per gli appassionati della disciplina, lascia la moglie e tre figli, nel vuoto di una tragedia che appare ancora priva di contorni definiti. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, il decesso potrebbe... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morto Marco Conte, il campione italiano trovato in un fossato

Ciclista trovato morto in un fossato: è Marco Conte, ex giocatore di hockey. Il corpoÈ dell’ex giocatore di hockey su pista Marco Conte, protagonista del primo scudetto del Bassano, il corpo ritrovato questa mattina in fossato nella...

Trovato cadavere in un fossato a Breganze: ipotesi malore o incidente per l’ex giocatore di hockey Marco ConteIl cadavere trovato in un fossato nella frazione di Mirabella a Breganze (Vicenza) è di Marco Conte, giocatore di hockey su pista 50enne.

Temi più discussi: BREGANZE | Il corpo trovato morto nel fossato è di Marco Conte, ex giocatore di hockey su pista; Chi è Marco Gaetani, dalla sezione Fdi di Lecce al caso Piantedosi-Conte; Marco Gaetani, chi è lo speaker salentino che ha svelato il love affair Conte-Piantedosi; L'intervista di Claudia Conte alla voce di Radio Atreju Marco Gaetani e le dietrologie: Mi ha chiesto lei di farle la domanda su Piantedosi.

Mistero a Breganze, l’ex hockeista Marco Conte trovato morto in un fossato: indagini in corsoMarco Conte, ex giocatore di hockey su pista, trovato senza vita in un fossato a Breganze: proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso. notizie.it

Marco Conte è stato trovato morto in una roggia tra Mirabella di Breganze e Sandrigo. Aveva 51 anni ed era padre di tre figliMarco Conte, 51 anni, residente a Sandrigo, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, in una roggia lungo via Palugare, nella frazione di Mirabella di Breganze.Secondo la ricostru ... alphabetcity.it

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