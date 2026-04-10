È morto a 49 anni Jacek Magiera vice allenatore della Polonia | si è sentito male dopo un allenamento

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione polacca ha comunicato la scomparsa di Jacek Magiera, vice allenatore della nazionale, morto all’età di 49 anni. L’incidente è avvenuto dopo un allenamento, dieci giorni dopo aver partecipato ai playoff per l’accesso ai Mondiali. Magiera aveva ricoperto il ruolo di vice durante la competizione e aveva fatto parte del team tecnico della nazionale.

La Federazione polacca ha annunciato la morte di Jacek Magiera, vice allenatore della nazionale: dieci giorni fa nei playoff giocava l'accesso ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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