Due Mari demolizione con esplosivo del viadotto La Coscia | tratto chiuso le info viabilità

Mercoledì 15 aprile sarà demolito con esplosivo il viadotto “La Coscia” sulla strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena). La demolizione rientra nei lavori di raddoppio a quattro corsie del tratto tra Siena e Grosseto, e riguarderà la vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. Di conseguenza, il tratto interessato sarà chiuso al traffico, con le modalità di viabilità che verranno comunicate nelle prossime ore.

Siena, 10 aprile 2026 – Mercoledì 15 aprile, nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), sarà demolito con esplosivo il viadotto “La Coscia”, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. Lo scorso marzo era stato infatti aperto al traffico il nuovo viadotto, realizzato sulla nuova carreggiata in affiancamento all’esistente, dove attualmente si circola a doppio senso di marcia. Tratto chiuso in entrambe le direzioni. Per consentire il brillamento in sicurezza, il tratto sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 6:30 di mercoledì 15 aprile, per il tempo strettamente necessario, stimato in due ore circa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due Mari, demolizione con esplosivo del viadotto “La Coscia”: tratto chiuso, le info viabilità "Due veicoli in transito sul viadotto Trigno, ma il tratto era già chiuso"La conferma arriva dalle verifiche effettuate anche attraverso l'analisi dei filmati disponibili. Rottura nella fognatura, chiuso un tratto di strada per due settimane: le modifiche alla viabilitàMentre a Ravenna si patiscono i disagi per i guasti sulla rete idrica, a Milano Marittima si è verificata una imprevista rottura nella fognatura...