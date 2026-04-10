Due macchine in fiamme in meno di due ore | notte di fuoco indagano i carabinieri

Nella notte di Carovigno si sono verificati due incendi di veicoli avvenuti a meno di due ore di distanza. Entrambi i mezzi sono andati completamente distrutti dalle fiamme. I carabinieri sono intervenuti per le verifiche del caso e per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Sul luogo sono stati inviati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

CAROVIGNO - Due auto in fiamme a meno di due ore di distanza l'una dall'altra. Notte di fuoco per le vie di Carovigno. Il primo rogo si è verificato intorno alle ore 22.45 in via Martiri di Bologna, dove un incendio ha distrutto un'Alfa Romeo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Salento, altra notte di fuoco: due auto in fiammeDue incendi hanno distrutto altrettante auto nella notte in provincia di Lecce, colpendo a meno di due ore di distanza. Notte di fuoco: fiamme distruggono due automobili, danneggiato un furgoneTAURISANO – Un risveglio brusco per i residenti di Taurisano, dove nella notte un incendio ha divorato due veicoli parcheggiati tra via Donizetti e... Temi più discussi: Due macchine in fiamme in meno di due ore: notte di fuoco, indagano i carabinieri; VIDEO | Due auto vanno a fuoco in corso Alberto Amedeo: le fiamme partite da un motorino; Auto in fiamme nelle prime ore del giorno: si segue la pista dell’attentato; Tamponamento e auto a fuoco: l'incidente a Pasquetta in autostrada. Macchine in fiamme: indagini dei carabinieriNuovo episodio su cui indagare, a Cadelbosco Sopra, legato a un incendio di autovetture. Ieri notte poco dopo le ... ilrestodelcarlino.it Notte di paura in centro. Due macchine in fiamme. Danneggiato il palazzodi Lorenzo MuccioliUn boato improvviso e fragoroso a squarciare il silenzio della notte. E poi le fiamme che, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto due automobili che si trovavano parcheggiate lungo ... ilrestodelcarlino.it #Roma Incidente mortale nella tarda serata di ieri in via Tuscolana. Due le vittime: una donna di 50 anni alla guida di una delle due macchine coinvolte nello schianto e un ragazzo di 16 anni a bordo dell'altra. Ferite le figlie della donna che sono state estratt - facebook.com facebook