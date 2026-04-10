Nella primavera del 1985, la squadra di Bucarest si aggiudicò la Coppa dei Campioni grazie a quattro rigori parati da un portiere. La finale si svolse contro il Barcellona e il successo portò alla squadra un riconoscimento internazionale. Tuttavia, l'eroismo del portiere ebbe un prezzo alto, poiché in seguito fu vittima di un grave episodio di violenza che gli causò la rottura delle mani.

Se non fosse accaduta davvero, verrebbe da non credere a questa storia. Un uomo diventa un eroe, all'improvviso, in una meravigliosa notte di primavera, e qualche mese dopo scompare dalla circolazione, introvabile, chi dice che sia stato rapito, chi ipotizza sia fuggito a godersi il denaro guadagnato, chi ancora sostiene che lo abbiano picchiato a sangue e gli abbiano spezzato le mani in modo che non possa più fare il suo lavoro di portiere. La verità corre lungo un filo teso sul vuoto, trovare l'equilibrio è praticamente impossibile, perché impossibile è conoscere che cosa realmente avviene nella Romania del dittatore Nicolae Ceausescu, quando il muro di Berlino è ancora in piedi e all'est succedono cose che noi occidentali neanche riusciamo a immaginare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duckadam e la notte da eroe pagata caro. Gli spezzano le mani e addio gloria

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