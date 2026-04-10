Le forze dell'ordine hanno scoperto una base nel Napoletano coinvolta in attività di traffico di droga organizzate su scala nazionale. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, ha portato all’identificazione di un sistema di spedizioni tramite servizi postali. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, finalizzata a contrastare il traffico di droga su scala nazionale, ha portato alla scoperta di una base operativa nel Napoletano. In questo laboratorio venivano preparate le sostanze stupefacenti e successivamente spedite in diverse zone d’Italia tramite servizi postali. All’interno della struttura i militari hanno fermato due individui, poi arrestati, e sequestrato circa 10 chilogrammi di droga. L’operazione ha preso avvio da un precedente sequestro effettuato a Caltanissetta, che ha consentito agli investigatori di ricostruire l’intera rete criminale, individuando a Napoli il centro di coordinamento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Droga spedita tramite servizi postali, la base in provincia di Napoli

Droga spedita per posta in tutta Italia, la base era a Napoli: 10 chili sequestrati, due arrestiIndagini della Guardia di Finanza hanno portato a scoprire un laboratorio in provincia di Napoli in cui si confezionava e spediva droga via posta.

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