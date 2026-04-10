Droga in via Amendola Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’

Nella zona di via Amendola, gli spacciatori si muovevano quotidianamente tra la stazione e l’area circostante utilizzando principalmente monopattini o biciclette. Arrivavano in treno e si spostavano rapidamente, svolgendo attività di vendita di droga lungo la strada. Questa dinamica ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato interventi mirati per contrastare il fenomeno.

Arrivavano in stazione in treno e poi da lì, principalmente a bordo di monopattini o biciclette, si spostavano nella vicina area di via Amendola per ’lavoro’: lo spaccio di strada. Sono stati arrestati cinque pusher ’pendolari’ che da fuori città, da altre province limitrofe ma soprattutto da Ferrara, si dedicavano allo smercio di eroina, crack e cocaina. A coglierli ’in servizio’, gli investigatori della Squadra mobile che hanno sequestrato 25 grammi di droga che i malviventi nascondevano in bocca o nei vestiti. Per i cinque – quattro nigeriani tra i 33 e 39 anni e un marocchino di 24 anni, tutti con numerosi precedenti specifici – è stato disposto il divieto di dimora nella città di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga in via Amendola. Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’ Temi più discussi: Droga in via Amendola. Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’; Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a vista: arrestati cinque pendolari della droga in via Amendola; Cronaca. Bologna, cinque pusher stranieri arrestati in via Amendola per spaccio di droga; BOLOGNA: Spaccio in via Amendola, cinque arresti | VIDEO. Droga in via Amendola. Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’Arrestati dalla polizia cinque stranieri che vendevano coca, eroina e crack. Arrivavano in treno dalle province vicine e poi si spostavano in bici o monopattino. Uboldi (Squadra mobile): Solo clienti ... ilrestodelcarlino.it Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a «vista»: arrestati cinque pendolari della droga in via AmendolaSi muovono in bici o monopattino, non usano telefoni e non hanno contatti con i clienti che sanno dove trovarli. Dinamiche ricostruite dagli agenti della Squadra mobile della polizia dopo controlli in ... corrieredibologna.corriere.it Il caso del neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti a Roma, che segue gli ultimi mesi di polemiche furiose per la vicenda della famiglia del bosco, ha reso quanto mai attuale il dibattito sulla tutela dei minori e sui casi in cui vengono allontanati dalle loro fa - facebook.com facebook #GdiF #Caltanissetta: contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Arrestate due persone e sottoposti a sequestro circa 10 kg di droga. Ricostruito un giro d’affari da oltre due milioni di euro. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com