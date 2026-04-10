Droga in via Amendola Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’

Gli spacciatori di sostanze stupefacenti sono stati intercettati mentre si spostavano tra la stazione e l’area di via Amendola. Arrivavano in treno e si spostavano poi in monopattino o bicicletta, per gestire le attività di vendita di droga nella zona. La polizia ha documentato questa dinamica, evidenziando come i trafficanti abbiano modificato le modalità di movimento per evitare controlli.

Arrivavano in stazione in treno e poi da lì, principalmente a bordo di monopattini o biciclette, si spostavano nella vicina area di via Amendola per ’lavoro’: lo spaccio di strada. Sono stati arrestati cinque pusher ’pendolari’ che da fuori città, da altre province limitrofe ma soprattutto da Ferrara, si dedicavano allo smercio di eroina, crack e cocaina. A coglierli ’in servizio’, gli investigatori della Squadra mobile che hanno sequestrato 25 grammi di droga che i malviventi nascondevano in bocca o nei vestiti. Per i cinque – quattro nigeriani tra i 33 e 39 anni e un marocchino di 24 anni, tutti con numerosi precedenti specifici – è stato disposto il divieto di dimora nella città di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga in via Amendola. Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’ Temi più discussi: Droga in via Amendola. Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’; Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a vista: arrestati cinque pendolari della droga in via Amendola; Cronaca. Bologna, cinque pusher stranieri arrestati in via Amendola per spaccio di droga; BOLOGNA: Spaccio in via Amendola, cinque arresti | VIDEO. Droga in via Amendola. Ora gli spacciatori diventano ’pendolari’Arrestati dalla polizia cinque stranieri che vendevano coca, eroina e crack. Arrivavano in treno dalle province vicine e poi si spostavano in bici o monopattino. Uboldi (Squadra mobile): Solo clienti ... ilrestodelcarlino.it Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a «vista»: arrestati cinque pendolari della droga in via AmendolaSi muovono in bici o monopattino, non usano telefoni e non hanno contatti con i clienti che sanno dove trovarli. Dinamiche ricostruite dagli agenti della Squadra mobile della polizia dopo controlli in ... corrieredibologna.corriere.it Il caso del neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti a Roma, che segue gli ultimi mesi di polemiche furiose per la vicenda della famiglia del bosco, ha reso quanto mai attuale il dibattito sulla tutela dei minori e sui casi in cui vengono allontanati dalle loro fa - facebook.com facebook #GdiF #Caltanissetta: contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Arrestate due persone e sottoposti a sequestro circa 10 kg di droga. Ricostruito un giro d’affari da oltre due milioni di euro. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com