Durante controlli dei Carabinieri a Pescara, sono stati trovati in una abitazione stupefacenti, strumenti utilizzati per lo spaccio e munizioni militari. Il materiale sequestrato ha portato all’arresto domiciliare di un giovane incensurato, che ora rischia conseguenze penali. L’intervento si è concentrato su verifiche mirate, con l’obiettivo di contrastare attività illecite legate alla droga e alla presenza di armi.

Pescara - Sospetti confermati durante controlli mirati dei Carabinieri: scoperti stupefacenti, strumenti per lo spaccio e cartucce militari, scatta arresto domiciliare per giovane incensurato. Nel primo pomeriggio di ieri, nel cuore di Montesilvano, i Carabinieri hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di un giovane incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e possesso illegale di munizionamento da guerra. L’intervento è scaturito da una serie di sospetti investigativi maturati dai militari, che avevano ipotizzato l’avvio di una possibile attività di spaccio. A seguito di tali elementi, è stata disposta una perquisizione inizialmente sull’autovettura del giovane e successivamente estesa alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Droga e munizioni da guerra in casa: arresto choc

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Ordinavano online, ritiravano il pacco nei punti di consegna automatici e poi si favevano pagare in criptovalute per non essere scoperti: così due minorenni gestivano il loro traffico di droga fino a quando la Finanza di Treviso non li ha scoperti. Link all'articol - facebook.com facebook