Il ciclista francese Damien Touzé, atleta della squadra Cofidis, è stato coinvolto in un grave incidente durante la quarta tappa del Tour dell’Oman il 10 febbraio. L’incidente ha causato gravi ferite e ha richiesto un intervento medico d’urgenza. Le condizioni del ciclista sono state monitorate costantemente nei giorni successivi, mentre la squadra ha fornito aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute.

Il ciclista francese Damien Touzé ha affrontato una lotta disperata per la sopravvivenza dopo un violento incidente avvenuto lo scorso 10 febbraio durante la quarta tappa del Tour dell’Oman. Il ventinovenne atleta, che corre per il team Cofidis, ha vissuto momenti di estremo pericolo clinico che hanno coinvolto non solo la sua incolumità fisica, ma hanno scosso profondamente l’intero nucleo familiare. La dinamica del sinistro ha portato il corridore in una struttura sanitaria di campagna in Oman, caratterizzata da standard ritenuti insufficienti dal protagonista stesso. In quel contesto di fragilità assistenziale, Touzé ha percepito l’agitazione del personale medico, comprendendo la gravità della situazione nonostante la confusione mentale causata dal dolore intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dramma Touzé: il ciclista Cofidis tra miracolo e addio in Oman

Damien Touzé e la telefonata alla moglie dopo la caduta in Oman: “Di’ a nostro figlio che lo amo”Il suo è un caso di malasanità in bilico tra la vita e la morte, scandito da diagnosi sbagliate, imperizia medica da denuncia, ricoveri in ospedali...

Leggi anche: “Vedevo i medici agitarsi, ho chiamato mia moglie e le ho detto che stavo per morire”: Touzé racconta la terribile esperienza in Oman