Il Piemonte si distingue come una regione d’eccellenza in Italia, spesso riconosciuta per il numero di premi ottenuti e menzionata a livello nazionale. Condivide questa posizione di rilievo con la Toscana, entrambe tra le aree più premiate del paese. Tuttavia, dietro a questi riconoscimenti si nascondono molte altre realtà e risorse che spesso non vengono raccontate o prese in considerazione.

Il Piemonte è una delle regioni d’eccellenza d’Italia, costantemente ai vertici nazionali assieme alla Toscana per quanto riguarda la quantità di premi. Il territorio però è molto più vario e complesso. Ne parliamo con Vito Intini, presidente nazionale dell’ Onav (organizzazione nazionale assaggiatori vino) che ha la sede proprio a Torino. Intini, i premi raccontano tutto di queste regioni? " Piemonte e Toscana sono pilastri dell’enologia italiana, ma non le regioni con i volumiproduttivi più alti, e i premi non ne restituiscono fino in fondo la complessità. Oltre alle denominazioni storiche come Barolo o Barbaresco, ci sono molte piccole perle enologiche, vitigni minori e nuove interpretazioni che meritano attenzione grazie anche a tanti giovani che stanno contribuendo a rinnovare il panorama". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dove i premi non raccontano tutto: "Regione piena di perle da scoprire"

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