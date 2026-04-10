Questa settimana ad Ancona si svolgono due eventi del ‘Festival del Pensiero Plurale’, una rassegna che da anni si occupa di temi legati a filosofia, territorio e società contemporanea. Gli incontri vedono protagonisti Giorgio Mangani e Paolo Ercolani, entrambi coinvolti in discussioni pubbliche che si tengono nel corso della manifestazione. La serie di appuntamenti si svolge in diverse location della città, attirando pubblico interessato alle tematiche affrontate.

Doppio appuntamento questa settimana per il ‘Festival del Pensiero Plurale’ di Ancona, storica rassegna che affronta argomenti legati alla filosofia, al territorio e alla contemporaneità. Si comincia questo pomeriggio (ore 17) alla Pinacoteca di Ancona con il primo incontro della rassegna ‘La filosofia e il territorio’, che vedrà ospite Giorgio Mangani (foto in alto a sinistra): ex assessore ala cultura del Comune, studioso del pensiero geografico e della cartografia, da oltre trent’anni Mangani indaga il rapporto tra geografia, cultura e sviluppo locale, offrendo strumenti preziosi per comprendere il legame tra paesaggio e identità. Il giorno successivo, sabato (ore 16:30), il Festival prosegue al Museo Tattile Statale Omero con il ritorno della ‘Biblioteca Filosofica’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppio appuntamento con Giorgio Mangani e Paolo Ercolani

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Argomenti più discussi: Doppio appuntamento con Giorgio Mangani e Paolo Ercolani; Ancona: il Festival del Pensiero Plurale entra nel vivo tra filosofia, territorio e contemporaneità; Il Festival del Pensiero Plurale entra nel vivo con gli studiosi Giorgio Mangani e Paolo Ercolani.

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