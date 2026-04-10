Dopo l' incidente riapre il piano terra del parcheggio di via Lombardini | a disposizione 141 posti auto

Sabato mattina il piano terra del parcheggio di via Lombardini riapre al pubblico, offrendo 141 posti auto disponibili. L’area, situata a breve distanza dal centro storico, era stata chiusa a causa di un incidente verificatosi di recente. Ora, dopo i lavori di riparazione, l’accesso è stato ripristinato e il parcheggio è di nuovo operativo per gli automobilisti della zona.

Sabato mattina riapre al pubblico il piano terra del parcheggio di via Lombardini, rendendo nuovamente disponibili 141 posti auto a pochi passi dal centro storico. La riapertura si è resa possibile a seguito del completamento degli interventi di messa in sicurezza effettuati da Fmi. Le opere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Riapre il parcheggio di viale Paolieri: in arrivo oltre cento posti auto sul porto canaleDa venerdì, 3 aprile, torna disponibile il parcheggio di viale Paolieri, lungo il porto canale di riccione. Incidente con danneggiamento strutturale: chiuso per motivi di sicurezza il parcheggio di via LombardiniI tecnici di Fmi e Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche tecniche del caso, che hanno evidenziato la presenza di elementi parzialmente... Temi più discussi: Polizia Locale di Napoli: Identificato e denunciato il pirata della strada che travolse una donna nei Quartieri Spagnoli; Motociclista morì dopo l’incidente: la Procura riapre l’inchiesta; Strada riaperta dopo l’incidente mortale: riattivata la statale del Lago d’Orta; Dopo il crollo del pino riapre il parco di San Lorenzo. L’albero tagliato sarà sostituito con un tiglio. Motociclista morì dopo l’incidente: la procura riapre l’inchiestaReggiolo È stato riaperto il caso di Antonio Tito Camboni, il motociclista di 35 anni padre di famiglia che morì nel 2023 in ospedale per le gravi ustioni riportate dopo lo scontro con un’auto: entram ... msn.com Ascoli Mare riaperta dopo l'incidente con 4 veicoli coinvolti e 5 feriti (di cui uno grave)SPINETOLI - Riaperto il tratto dell'Ascoli-Mare dove questa mattina è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli all'altezza di Spinetoli. Uno dei cinque feriti è stato ... corriereadriatico.it Si è difeso davanti al gip il 50enne detenuto da mercoledì dopo la fuga il giorno di Pasqua dalla casa di lavoro di Alba (Cuneo) #ANSA - facebook.com facebook Neviano, dopo la condanna definitiva Antonio Megha va in carcere: l'ex sindaco dovrà scontare oltre 9 anni di carcere x.com