Nella serata di ieri, una discussione tra due uomini di origine sudamericana si è trasformata in violenza in strada. Durante il diverbio, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro al gluteo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e per soccorrere il ferito. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

Lite in strada, spunta un coltello. Così un diverbio tra due sudamericani è degenerato in violenza e si è concluso col ferimento di uno dei litiganti, un 32enne, colpito a un gluteo. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì all’altezza del civico 4 di via Filippo Turati, una delle zone più centrali di San Giuliano. Tra i due uomini, entrambi di origine sudamericana, è scoppiata una discussione per futili motivi. Dalle parole si è passati a un crescendo di aggressività, finché uno dei due, estratta una lama, non ha esitato a colpire l’avversario. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando la centrale operativa di Areu ha attivato un’ambulanza della Croce bianca di Melegnano, e anche un’auto medica, per prestare soccorso al ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo la lite le coltellate. Ferito 32enne

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