Dopo la lezione di storia alle scuole taragnata solidale con gli alpini di Calolzio

Oggi nelle scuole di Calolzio, le penne nere del gruppo “Pippo Milesi” hanno accolto la quinta elementare del Pascolo e il gruppo Rugiada del Cdd presso la loro sede a La Cà. La visita si è concentrata su una lezione dedicata al tricolore, alla storia e a specifici periodi storici. L'iniziativa, promossa dagli alpini locali, ha coinvolto gli studenti in un approfondimento tematico tra educazione e memoria.

Nuove iniziative targate alpini di Calolzio. Le penne nere del gruppo “Pippo Milesi” guidato da Claudio Prati hanno ospitato oggi, venerdì, la quinta elementare del Pascolo e il gruppo Rugiada del Cdd nella loro sede a La Cà per una lezione speciale dedicata al tricolore, alla storia, al periodo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it La nuova donazione degli alpini di Calolzio, da mezzo secolo al fianco della LiltI fondi raccolti nelle recenti iniziative sul territorio saranno consegnati in occasione del pranzo sociale di domenica 29 marzo. Gordona, gli Alpini festeggiano 52 anni di storia e valoriUna giornata intensa di emozioni, memoria e orgoglio quella vissuta domenica 25 gennaio a Gordona, dove il Gruppo Alpini ha celebrato il 52°... Temi più discussi: Lezione di storia del rock progressive con i Gong; Difesa e libertà: la lezione di Crosetto dopo Sigonella; Wembley, la lezione dei tifosi giapponesi: puliscono lo stadio dopo la vittoria sull’Inghilterra; Teheran, lezione tra le macerie: il professore continua a insegnare dopo il raid sull’università. Lasciami volare, la lezione di vita di un padre: il dolore che si fa nuova speranzaOltre 400 studenti al cinema Massimo per l’incontro con Gianpietro Ghidini: la testimonianza di un uomo che ha perso un figlio per abbattere il muro del disagio giovanile e riscoprire i veri valori ... lecceprima.it Dopo Crans-Montana, a Genova la discoteca si studia a scuola: lezione di sicurezza per 100 studentiDiscoteca, istruzioni per l’uso: a Genova si è parlato di sicurezza al primo evento al Gobetti con il Silb, il sindacato dei locali da ballo. Dopo ... ilsecoloxix.it Dopo decenni alla guida di squadre dilettantistiche e professionistiche, il 10 aprile 2026 viene nominato ct a interim della Nazionale - facebook.com facebook Neviano, dopo la condanna definitiva Antonio Megha va in carcere: l'ex sindaco dovrà scontare oltre 9 anni di carcere x.com