Dopo il fallimento Gapar | Ecco perché denunciamo

Dopo il fallimento dell’azienda Gapar, alcuni rappresentanti hanno deciso di rendere pubblica la loro posizione, spiegando le ragioni che li hanno portati a denunciare la situazione. La vicenda si inserisce in un panorama economico e legale complesso, dove le interpretazioni possono cambiare a seconda dei fatti e delle circostanze che la circondano. La questione coinvolge diversi aspetti legati alla gestione e alle responsabilità dell’azienda.

L’interpretazione della vicenda dipende dal contesto, varia al variare di ciò che le sta attorno, è cioè indessicale. Tutto diviso da uno spartiacque. Da una parte c’è una società di recupero credito di Benevento che ha notificato diverse ingiunzioni di pagamento per crediti a suo avviso maturati dalla Gapar spa, il colosso del settore alimentare di Fornace Zarattini dichiarato fallito nel lontano 2015. E dall’altra ci sono alcuni imprenditori del settore della ristorazione che si sono ritrovati per le mani quelle ingiunzioni pur nella convinzione di avere sempre pagato tutto alla Gapar. Di più: almeno due di loro hanno pure interpellato i curatori fallimentari ricevendone ulteriore conforto: i nomi delle rispettive aziende non figurano nella lista dei creditoridebitori del fallimento Gapar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dopo il fallimento Gapar: Ecco perché denunciamoCrediti fantasma: le storie dei due imprenditori che hanno portato il caso in procura. Tra le centinaia di potenziali ristoratori interessati, altri si sono fatti avanti. msn.com

Dopo il fallimento Gapar, Crediti fantasma e ingiunzioni. La denuncia di due ristorantiSi chiede ai magistrati di vagliare la truffa, la frode processuale e la falsità materiale. La platea è potenzialmente aperta a centinaia di nomi alcuni dei quali di notissime attività. msn.com

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