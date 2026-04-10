Dopo il fallimento Gapar | Ecco perché denunciamo

Dopo il fallimento di una società di trasporti, un rappresentante ha dichiarato che si intende denunciare la situazione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà economiche e problematiche legate alla gestione aziendale. La notizia ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore e le autorità competenti, che stanno valutando le cause e le eventuali conseguenze legali. La vicenda si inserisce in un quadro complesso di sfide per le imprese locali.

L’interpretazione della vicenda dipende dal contesto, varia al variare di ciò che le sta attorno, è cioè indessicale. Tutto diviso da uno spartiacque. Da una parte c’è una società di recupero credito di Benevento che ha notificato diverse ingiunzioni di pagamento per crediti a suo avviso maturati dalla Gapar spa, il colosso del settore alimentare di Fornace Zarattini dichiarato fallito nel lontano 2015. E dall’altra ci sono alcuni imprenditori del settore della ristorazione che si sono ritrovati per le mani quelle ingiunzioni pur nella convinzione di avere sempre pagato tutto alla Gapar. Di più: almeno due di loro hanno pure interpellato i curatori fallimentari ricevendone ulteriore conforto: i nomi delle rispettive aziende non figurano nella lista dei creditoridebitori del fallimento Gapar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dopo il fallimento Gapar: Ecco perché denunciamoCrediti fantasma: le storie dei due imprenditori che hanno portato il caso in procura. Tra le centinaia di potenziali ristoratori interessati, altri si sono fatti avanti. msn.com

Dopo il fallimento Gapar, Crediti fantasma e ingiunzioni. La denuncia di due ristorantiSi chiede ai magistrati di vagliare la truffa, la frode processuale e la falsità materiale. La platea è potenzialmente aperta a centinaia di nomi alcuni dei quali di notissime attività. msn.com

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