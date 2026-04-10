Domenica si svolge di nuovo l’Auto show, un evento dedicato agli appassionati di auto che mancava da diversi anni. L’iniziativa è organizzata da Confcommercio e dall’associazione dei concessionari di Rimini, con l’obiettivo di promuovere il settore automobilistico. La manifestazione si terrà in una località della regione, attirando visitatori e operatori del settore che desiderano scoprire le novità e i modelli più recenti.

Domenica a tutto gas per gli appassionati di auto. Ritorna dopo tanti anni l’ Auto show, evento organizzato da Confcommercio e Acar, l’associazione dei concessionari di Rimini. L’appuntamento è per questa domenica a Santarcangelo (dalle 9 fino alla sera) in piazza Ganganelli a Santarcangelo, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio salone a cielo aperto dedicato al mondo delle auto. "Durante la giornata, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire da vicino le novità del mercato e i modelli di ultima generazione – spiegano gli organizzatori – e anche di conoscere le offerte dei concessionari che partecipano all’evento". All’Auto show saranno presenti JapanCar, Marcar, Reggini, RenAuto, Ricci, Ruggeri, Vernocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo anni torna l’Auto show : "Così rilanciamo il settore"

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"È estasiante pensare a come Scrubs sia tornata 16 anni dopo l’ultima volta come se niente fosse, come se effettivamente non ci fosse stata una pausa di tre lustri in mezzo e – tra l’altro – anche una nona stagione che aveva rischiato di snaturarne l’attitudine - facebook.com facebook

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