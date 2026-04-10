Dopo aver subito 14 interventi, una giovane di 20 anni si è trasferita in Spagna per sottoporsi a un intervento chirurgico importante. La ragazza, originaria di un comune piemontese, ha lasciato il territorio italiano martedì 7 aprile per raggiungere Barcellona. L’intervento si terrà presso il Teknon Medical Center, dove si prevede di affrontare un’operazione decisiva per il suo percorso di cura.

La ventenne di Forno, Rebecca Caligiuri, ha lasciato il territorio piemontese lo scorso martedì 7 aprile per raggiungere Barcellona, dove si prepara a affrontare un intervento chirurgico cruciale presso il Teknon Medical Center. Il volo verso la Spagna non rappresenta una semplice trasferta medica, ma l’esito di un lungo percorso di sofferenza iniziato quando la giovane aveva solo nove anni, culminato in una mobilitazione collettiva che ha permesso di coprire i costi di una cura ritenuta indispensabile. Un percorso clinico segnato da diagnosi tardive e quattordici interventi. La storia clinica di Rebecca è caratterizzata da una complessità che ha messo alla prova la resilienza della sua famiglia per oltre un decennio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo 14 interventi, la ventenne vola in Spagna per la cura decisiva

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