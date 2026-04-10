Donna uccisa a martellate | il video diffuso da Trump riaccende il dibattito sulle politiche migratorie Usa

Un uomo originario di Haiti ha ucciso una donna a martellate davanti a un minimarket di Fort Myers, in Florida. Il fatto è stato ripreso da un video diffuso da un ex presidente degli Stati Uniti, e ha riacceso il dibattito sulle politiche migratorie nel paese. La polizia ha confermato la morte della vittima e sta indagando sull’accaduto.

Un uomo immigrato da Haiti ha ucciso a martellate una donna davanti a un minimarket di Fort Myers, in Florida. Le telecamere di sicurezza di una stazione di servizio hanno ripreso la sequenza dell’aggressione, avvenuta il 2 aprile scorso, mostrando la vittima — un’impiegata del locale distributore — colpita più volte fino a perdere la vita. Il video è stato rilanciato dal presidente Donald Trump sul suo social Truth Social, portando l’episodio all’attenzione nazionale e rilanciando il tema dell’immigrazione irregolare negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalla polizia di Fort Myers e riportato dalla CNN, l’aggressore è stato identificato come Rolbert Joachin, 40 anni, un cittadino haitiano giunto nel Paese diversi anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Donna uccisa a martellate: il video diffuso da Trump riaccende il dibattito sulle politiche migratorie Usa Le politiche migratorie costano ancora consensi a Trump: il sondaggioSecondo una nuova indagine Reuters/Ipsos, il suo indice di gradimento non era mai sceso così nell’attuale mandato. L’Ue cambia passo sulle politiche migratorie. Le novitàL’Unione europea si sta preparando all’ingresso in vigore del Patto Migrazione e Asilo (previsto a giugno 2026) che supererà definitivamente il... Florida, donna uccisa a martellate: il video diffuso da Trump riaccende il dibattito sulle politiche migratorie USAL’aggressione, ripresa dalle telecamere di una stazione di servizio a Fort Myers, mostra un cittadino haitiano colpire a morte un’impiegata. Il presidente americano ha condiviso il filmato sui social, ... ilgiornale.it Silvana Aru uccisa a martellate da un amico del figlio: Spartaco Salvatori condannato all'ergastoloEra stata colpita più volte con un martello alla testa nella sua abitazione. Così era morta Silvana Aru, 71 anni, nell'ottobre del 2023. A ucciderla Spartaco Salvatori, 38 anni, amico del figlio della ... ilmessaggero.it