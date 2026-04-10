Una donna è stata aggredita da due giovani mentre si trovava nel suo veicolo in coda al passaggio a livello di Altopascio. Fortunatamente, non ha riportato ferite. La scena si è svolta in un’area trafficata, ma non ci sono stati altri interventi da parte delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori e chiarire quanto accaduto.

Donna assalita e per fortuna non colpita, mentre si trovava all’interno della sua auto in coda al passaggio a livello di Altopascio. E’ bene premettere che non c’è stato contatto fisico, ma la signora, 61 anni, residente nel limitrofo Comune di Castelfranco di Sotto, in località Chimenti. Ma la paura è stata notevole. E non si capisce davvero per quale motivo una signora da sola debba avere così timore in prima sera, in pieno centro, con giovani che si divertono nell’importunare la gente. Andiamo con ordine. Sono le 20.30 circa di mercoledì sera. Il sole è da poco tramontato e c’è chi sta ritornando a casa dopo una dura giornata di lavoro. Come la signora in questione che, a bordo della sua Fiat 500, arrivando da Capannori, dopo aver percorso la provinciale Romana, trova il passaggio a livello chiuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna assalita da due giovani mentre è in auto

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