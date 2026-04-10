Durante le indagini sulla morte del bambino, è stato sequestrato un cellulare appartenente a un altro sanitario presente nella sala operatoria di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi. Sul dispositivo sono state trovate nuove foto e video relativi all’intervento. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro del telefono per approfondire gli elementi emersi e verificare eventuali immagini o materiale utile alle indagini.

Nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo spunta un nuovo cellulare che nella sala operatoria di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi avrebbe scattato foto e ripreso un video che potrebbe rappresentare una nuova carta nelle mani della Procura. Il pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante ha disposto ieri la nomina dei propri consulenti tecnici convocando per l’integrazione dell’incarico presso il proprio ufficio le parti per giovedì prossimo. La nomina è stata notificata sia al legale che rappresenta la famiglia del bimbo morto per un trapianto di cuore fallito, sia ai sette medici indagati per la vicenda.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, il pm sequestra il telefono di un altro sanitario: spuntano nuove foto e video

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