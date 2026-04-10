Domenica 12 aprile si svolgerà un evento podistico che coinvolgerà diverse strade della città, portando a modifiche temporanee alla viabilità. Le autorità hanno annunciato che alcune arterie saranno chiuse o soggette a deviazioni per consentire la corsa. La zona interessata si prevede affollata, con possibili rallentamenti e aumenti del traffico nelle ore successive all’inizio della manifestazione. È consigliato pianificare percorsi alternativi per evitare disagi.

Oh, domenica 12 aprile tocca armassi de pazienza: c’è un evento podistico — udite udite, si chiama Vivicittà. che già dal nome pare che la città la devi vivere tutta, pure stando fermo in macchina — e dalle 9:15 alle 12:30 un si passa lungo tutto el percorso, che oltretutto vien rifatto du’ volte (così, giusto per gradire). I corridori parteno da via degli Accolti e poi via Erbosa, viale Giotto, via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio, via dell’Acropoli, via di Castelsecco, viale Gramsci e di nuovo viale Giotto. Insomma, appena passeno gli atleti riapreno, ma prima. tocca aspettree vivicittà e anche te. Finita la corsa, ecco che scattano pure i soliti divieti da partita allo stadio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Domenica de corsa e poi traffico incasinato: tutte le novità per girare in città

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