Domenica prossima si terrà la tradizionale festa dei campanari, un appuntamento che si ripete ogni anno in occasione della Domenica in Albis, la prima domenica dopo Pasqua. La giornata prevede una Santa Messa in cattedrale alle 10, alla quale partecipano i campanari della città. Questa celebrazione rappresenta un momento importante per il gruppo, che si riunisce per celebrare la propria presenza e tradizione religiosa.

Da sempre, la domenica in Albis, la prima dopo quella di Pasqua, è la giornata centrale per i campanari di Sansepolcro, che si ritrovano per festeggiare la loro presenza in città con una Santa Messa in cattedrale alle 10.30 e con il pranzo sociale alle 13 in un ristorante del Borgo. Per tutto il giorno, il campanile resterà aperto per le suonate e le visite turistiche. Alla fine della celebrazione verrà consegnata la divisa a un nuovo campanaro e recitata la preghiera del campanaro. Sempre più, il gruppo e questa associazione costituita nel 1994 (ma quella dei campanari è una lunga tradizione che vanta Sansepolcro) è entrata nel cuore dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica c’è la festa dei campanari

Leggi anche: La Festa dei Bambini ad Arezzo Fiere, una domenica in compagnia del Calcit

Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carriIn tantissimi per le vie del centro anche per ammirare l’esposizione di mezzi iconici del cinema e della televisione.

Temi più discussi: Domenica c’è la festa dei campanari; Weekend a Milano: dal 10 al 12 aprile; Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Domenica torna la festa del Vivicittà, 10 chilometri di corsa e cammino per le vie del centro.

Domenica delle Palme, 29 marzo 2026 | Perché si sventolano i rametti d’ulivo? Significato e feste in ItaliaI 29 marzo di quest'anno ci celebra la Domenica delle Palme, ovvero la festa che precede la Pasqua di resurrezione: scopriamo come si festeggia in Italia. ilsussidiario.net

Al Fulvio Iacoboni la Festa del RugbyDomenica 29 marzo il Fulvio Iacoboni ospiterà la Festa del Rugby per le categorie Under 8 e Under 10, protagonisti in campo dalle ore 10 tra partite e attività all’insegna del gioco e dei valori del ... rietinvetrina.it

Una domenica di motogiri: sidecar e solidarietà per Anffas a Somma Lombardo - facebook.com facebook

L’appuntamento quest’anno è per domenica 10 maggio a Bergamo, con partenza e arrivo in via Marzabotto, nei pressi dello stadio e del Lazzaretto di Bergamo. x.com