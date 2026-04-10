Dolcenera torna con My Love una riflessione sull’alienazione della società contemporanea e sul bisogno umano di autenticità

Dolcenera ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “My Love”, un brano che riflette sulle contraddizioni della società odierna e sul desiderio di autenticità dell’essere umano. Il pezzo si caratterizza per sonorità di rock moderno, con un tono istintivo e coinvolgente. La cantante presenta un testo che analizza con chiarezza e disincanto le dinamiche della vita contemporanea, offrendo un punto di vista diretto e senza filtri.

ROMA – Rock moderno, istintivo e viscerale: Dolcenera torna con “My Love”, nuovo singolo che affronta con sguardo lucido e disincantato le contraddizioni della contemporaneità. Il brano si muove tra riflessione esistenziale e critica sociale, mettendo al centro la fragilità dell’essere umano in un contesto dominato da competizione, spettacolarizzazione e continua esposizione. “My Love” osserva la realtà come un grande palcoscenico in cui la vita sembra trasformarsi in performance permanente. In un mondo che spinge costantemente a schierarsi, competere e dimostrare, l’invocazione “my love, my love” assume un significato più ampio: non è soltanto un richiamo alla persona amata, ma all’umanità intera, un modo per riconoscere che dietro le maschere sociali condividiamo le stesse fragilità e la stessa ricerca di senso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dolcenera torna con “My Love”, una riflessione sull’alienazione della società contemporanea e sul bisogno umano di autenticità Dolcenera sfida l’era digitale: torna il rock con “My LoveDolcenera torna sulla scena musicale il 10 aprile con il singolo My Love, distribuito da Universal, un brano rock che analizza le fragilità umane... Dopo l'esordio a Sanremo, nayt racconta il nuovo album "io Individuo": una riflessione profonda sull'essere umano nella collettivitàScavallato il suo primo Sanremo dove con Prima che è arrivato a sorpresa sesto nella classifica finale, nayt (si scrive minuscolo) presenta il nuovo... Temi più discussi: My Love, il ritorno rock di Dolcenera dal 10 aprile; DOLCENERA My Love: C’è chi dice no! Io dico no; Tutto quello che sappiamo su Dolcenera My Love; Dolcenera torna con un brano viscerale ed emotivo: My Love. Dolcenera torna su Radio Italia solomusicaitaliana con My loveDa oggi (10 aprile) potete ascoltare su Radio Italia solomusicaitaliana My love, il nuovo singolo di Dolcenera, che segna il ritorno della cantante dopo il disco Anima mundi del 2022. Scritto dall ... radioitalia.it Il ritorno di Dolcenera con My Love, un brano sull’alienazione della societàNel tempo costruisce anche un forte impatto radiofonico: con Niente al mondo viene riconosciuta come artista più trasmessa dalle radio italiane. Tra i suoi brani più rappresentativi si distingue anche ... corrierenazionale.it Dolcenera torna con “My Love”: il singolo rock che racconta la nostra vita tra social, identità e realtà Su certe note ci inciampi mentre scrolli distrattamente, magari dopo una sessione infinita su Genshin Impact o mentre cerchi fancam su TikTok, e all’improvviso - facebook.com facebook