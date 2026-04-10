Dopo un lungo periodo alla guida, Stefano Gabbana ha deciso di lasciare la presidenza dell’azienda di moda. La notizia arriva in un momento di continui cambiamenti nel settore, caratterizzato da numerose nomine e riorganizzazioni. La società, nota per le sue collezioni e il suo stile distintivo, si prepara a nuovi sviluppi dopo questa decisione. La direzione e il futuro dell’azienda restano ora da chiarire.

Il sistema moda continua a cambiare, tra nomine e riassetti, il valzer di poltrone non desta segnali di arresto. Così, anche una delle Maison italiane più longeve si trova oggi a segnare un passaggio importante: Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana. Secondo quanto riportato dal magazine finanziario Bloomberg, le dimissioni risalgono a dicembre 2025, mentre il passaggio di consegne è avvenuto a gennaio 2026, quando il ruolo è stato assunto da Alfonso Dolce, già amministratore delegato della società e fratello di Domenico Dolce. Un passaggio di consegne silenzioso. L’ultima apparizione pubblica del duo risale allo scorso febbraio, al termine della sfilata donna durante la Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dolce&Gabbana, cambio al vertice: Stefano Gabbana lascia la presidenza

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison.

Temi più discussi: Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a Dubai; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana: al suo posto c'è Alfonso Dolce, fratello di Domenico; Gabbana lascia la presidenza di D&G: nel dicembre 2025 le dimissioni, ma la notizia è trapelata solo ora; Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana.

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Stefano Gabbana, dimissioni a sorpresa dalla presidenza di D&G: al suo posto Alfonso Dolce x.com