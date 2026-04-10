Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di Dolce & Gabbana, con le sue dimissioni che sono state annunciate ufficialmente. La gestione del brand passerà ora a Alfonso Dolce, che assumerà il ruolo di presidente. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’azienda, che ha già attivato un piano finanziario per affrontare questa fase di transizione.

Stefano Gabbana si dimette dalla presidenza di Dolce & Gabbana, lasciando il comando ad Alfonso Dolce. Il movimento apre una fase di profonda trasformazione per la maison, mentre il fondatore valuta ora la gestione della sua quota del 40% all’interno del gruppo. La casa di moda, che ha debuttato nel 1985, sta affrontando un momento di assestamento strutturale dopo anni di gestione diretta da parte dei creatori. La decisione di Stefano Gabbana di lasciare la carica presidenziale avviene in un periodo di forte pressione finanziaria per l’intero comparto del lusso. I ricavi registrati per il biennio 2024-2025 sono stati pari a 1,9 miliardi di euro, ma le tensioni geopolitiche globali hanno iniziato a erodere i margini di profitto delle grandi firme italiane, rendendo necessario un cambio di passo nella gestione aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana si dimette, scatta il piano finanziario

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase...

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Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison ... fanpage.it

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana a dicembre 2025. La notizia non era mai trapelata fino a pochi minuti fa quando l’ha rivelata in esclusiva l’agenzia di stampa internazionale Bloomberg. Al posto di Gabbana, da gennaio, siede A - facebook.com facebook

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