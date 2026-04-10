Stefano Gabbana si dimette dalla presidenza di Dolce e Gabbana dopo quarant’anni di collaborazione con Domenico Dolce. Al suo posto, assume il ruolo di presidente Alfonso Dolce, attuale amministratore delegato e fratello del socio della maison. L’azienda ha annunciato ufficialmente il cambio di carica senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni. La nomina di Alfonso Dolce rappresenta una continuazione della gestione familiare del marchio.

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce e Gabbana dopo 40 anni di connubio con Domenico Dolce, al suo posto l'attuale Ceo, Alfredo Dolce, nonché fratello del socio della maison Un connubio durato circa 40 anni ed oraStefano Gabbana ha deciso di fare un passo indietro storico: lascia la presidenza diDolce e Gabbana. Così “abbandona” il suo storico socio,Domenico Dolce, i due sono stati anche fidanzati per circa 20 anni ed invece adesso tra di loro c’è stata questa rottura anche lavorativa. A diffondere la notizia il sitoBloomerangche spiega che in realtàGabbana ha lasciato la presidenza già a dicembreed attualmente c’è già un sostituto che ha preso il suo posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dolce e Gabbana, Stefano Gabbana lascia la presidenza, al suo posto Alfonso Dolce

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison.

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«Il legame tra me e Domenico è stato la chiave di tutto quello che abbiamo costruito», ha sempre sottolineato Stefano Gabbana. Eppure, ora che il co-fondatore ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana, le cose cambiano davvero per il marchio che ha fatt - facebook.com facebook

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