Docenti e ATA alcuni aumenti del nuovo Contratto scatteranno solo dal 1° gennaio 2027

Durante il question time del 7 aprile 2026 trasmesso da OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è parlato del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. Sono stati discussi dettagli riguardanti gli aumenti salariali per docenti e personale ATA, con alcuni di questi previsti solo a partire dal 1° gennaio 2027.

Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è affrontato il tema del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’intesa economica firmata il 1° aprile e sugli effetti previsti per il personale scolastico, con riferimento a tempi e modalità degli aumenti e degli arretrati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Rinnovo contratto scuola 2025-2027, aumenti per docenti e Ata: ecco tutte le novitàAccordo raggiunto per il rinnovo del contratto dell’istruzione e della ricerca per il triennio 2025/2027 .

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Decreto PNRR: reclutamento docenti, organici ATA, deroghe sulla mobilità e novità sugli elenchi regionali. OK dalla Camera. Cosa è previstoVia libera da parte della Camera al decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. orizzontescuola.it

Mobilità docenti e personale Ata, domande al via il 16 marzo: le novità del 2026Partono dal 16 marzo le domande di mobilità per il personale della scuola, docente e Ata, con novità importanti ... quifinanza.it

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Da dieci anni crescono le condotte autolesive, ma «il 98% dei genitori non le vede». Il neuropsichiatra Vicari: «Sogno che i docenti possano sempre accorgersi dei tagli sui loro corpi». Leggi l'articolo di Andrea Ceredani x.com