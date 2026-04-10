Diventare notaio a Bologna | numeri nuove generazioni e come cambia la professione

A Bologna, città con una lunga tradizione giuridica, la professione di notaio continua a evolversi. Negli ultimi anni, il numero di notai attivi nella zona è rimasto stabile, mentre nuove generazioni di professionisti stanno entrando nel settore. La professione si adatta ai cambiamenti del mercato e delle tecnologie, modificando modalità di lavoro e servizi offerti. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto storico che ha visto Bologna come centro di studi e pratiche legali fin dal Medioevo.

Bologna è da secoli una capitale del diritto, patria dei glossatori tra cui Rolandino de Passeggeri, tra i primi notai citati nei libri di storia. Tra le lezioni in piazza Santo Stefano e nelle prime sedi dell'Alma Mater e le antiche corporazioni medievali, qui si è costruita una cultura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Per le nuove generazioni, il museo deve diventare il luogo delle narrazioniUn’offerta e una domanda che fanno fatica a dialogare ma le cui potenzialità d’incontro permetterebbero uno scatto in avanti da parte dei musei nel... Giovani e società che cambia, a Pisa un incontro sul presente e sul futuro delle nuove generazioniUn dialogo franco e senza retorica sull’adolescenza e sulle trasformazioni che attraversano il mondo giovanile.