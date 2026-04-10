Ditonellapiaga e la scuola | Io? Sculavo In che senso?

Durante un'intervista, l'artista ha affermato di aver avuto esperienze scolastiche difficili, utilizzando l'espressione

Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, è una delle voci più riconoscibili della nuova scena pop italiana, capace di mescolare elettronica, cantautorato e suggestioni rétro. Nell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, l’artista torna su un terreno più personale, raccontando gli anni del liceo al Mamiani di Roma, tra amicizie, leggerezza e un modo tutto suo di vivere lo studio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Quando la scuola fa rete diventa avanguardia educativa: “Dalla Matita al 2D”: un progetto che restituisce senso pedagogico, culturale e civile alla progettualità scolasticaNon basta più “fare progetti”: è necessario che essi siano radicati in una visione pedagogica, capaci di incidere realmente sui processi formativi e...

Temi più discussi: C'è stata un'udienza al Tribunale di Roma. Non so se il mio disco si potrà continuare a chiamare Miss Italia. Ma parlo di me non del concorso: così Ditonellapiaga; Ditonellapiaga presenta Miss Italia. Ma è scontro legale con Mirigliani sul marchio del concorso; Ditonellapiaga: Miss Italia vuole far cambiare il titolo del mio disco; AteneiKa 2026 parte col botto: Ditonellapiaga è la prima ospite annunciata.

Da piccola volevo fare la macellaia, pensavo che polpette e hamburger fossero giochi da fare con le manine. A scuola ‘sculavo’, in 5 anni solo un debito in matematica ...L'artista romana si racconta tra musica, politica e ricordi scolastici: A scuola sculavo, in 5 anni solo un debito in matematica ... ilfattoquotidiano.it

Ditonellapiaga rivoluziona Miss Italia e ridisegna l’idea di divaMiss Italia: il nuovo album di Ditonellapiaga dopo Sanremo 2026 La cantautrice romana Ditonellapiaga torna con l’album Miss Italia, pubblicato nel ... assodigitale.it

DITONELLAPIAGA a RADIO BRUNO! Domenica 12 aprile, dalle 15.00, @ditonellapiaga sarà ospite nei nostri studi con Giordano Vaccari per parlarci del nuovo album “Miss Italia”. #Ditonellapiaga #RadioBruno - facebook.com facebook

"Mi sentivo tormentata dal giudizio". Ditonellapiaga presenta Miss Italia, un album nato come terapia personale per affrontare il fallimento e le aspettative. Tutte le date del nuovo tour e le parole della cantautrice. x.com