Domenica 12 aprile, a partire dalle 10:00, si svolgerà una passeggiata pubblica tra i cantieri del dissalatore aperta ai cittadini. L’evento offre l’opportunità di visitare le aree interessate dai lavori di costruzione dell’impianto. La manifestazione è organizzata per consentire la visualizzazione diretta delle fasi di sviluppo dell’opera. L’iniziativa si svolge nel centro urbano, coinvolgendo la comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Domenica 12 aprile, a partire dalle ore 10:00, si terrà una passeggiata pubblica tra i cantieri del dissalatore, iniziativa aperta alla cittadinanza per osservare da vicino le aree interessate dai lavori. L’evento rappresenta il primo appuntamento di una serie di iniziative nei luoghi coinvolti dagli interventi, con l’obiettivo di offrire un’occasione di conoscenza diretta delle trasformazioni in corso. Il percorso prenderà avvio dall’infrastruttura principale del dissalatore e proseguirà lungo la strada che attraversa i cantieri, consentendo ai partecipanti di seguire da vicino l’evoluzione dell’opera. Il punto di ritrovo è fissato lungo la SS7, con svolta sulla SP38 all’altezza del distributore di metano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Dissalatore, passeggiata pubblica tra i cantieri

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