Dispositivo temporaneo di circolazione in occasione del Telethon – Walk of Life 2026

Per la “Walk of Life Telethon 2026”, si è deciso di istituire un dispositivo temporaneo di circolazione. La manifestazione, dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, si svolgerà in una determinata data. Durante l’evento, alcune strade saranno chiuse o modificate nel traffico per garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa. La disposizione sarà valida solo nelle fasce orarie previste.

Il dispositivo temporaneo di circolazione istituito in occasione della "Walk of Life Telethon", iniziativa a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. 1. dalle ore 9:00 alle ore 11:30, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e piazza della Repubblica; a) il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal percorso della gara “Walk of Life Telethon” (10 km): rotonda Diaz (partenza) - via F. Caracciolo - piazza Vittoria (giro a U) - via F. Caracciolo - viale A. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Dispositivo temporaneo di circolazione in occasione del “Telethon – Walk of Life 2026” Bagnoli, dispositivo temporaneo di circolazione per il Consiglio Comunale del 3 marzoIn occasione della seduta straordinaria monotematica sulla "Rigenerazione di Bagnoli", il Comune di Napoli ha predisposto un dispositivo temporaneo... CS Fondazione Telethon: “Torna a Napoli la Walk of Life”Domenica 12 aprile i partecipanti si riuniranno presso la Rotonda Diaz per la partenza della corsa e potranno scegliere tra una corsa competitiva e... Temi più discussi: Dispositivo temporaneo di circolazione in via Porta di Massa per attività di manutenzione da parte di ABC Napoli; Dispositivo temporaneo di circolazione in via Pisanelli per consentire lavori; Dispositivo temporaneo di circolazione in via Giorgio De Grassi per lavori di scavo da parte di E-Distribuzione S.p.A.; Dispositivo di circolazione temporaneo in via del Risanamento e vico Lepre Il per lavori. Modifiche temporanee alla viabilità in Via Pavia, Via Parma e Via Genova dal 13 al 17 aprile 2026Per consentire l'esecuzione di programmati interventi di manutenzione/lavori stradali, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione che ... napolivillage.com Modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessatePer consentire l'esecuzione di programmati interventi di manutenzione/lavori stradali, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione che interesserà alcune importanti arterie della zona ... napolitoday.it Dispositivo temporaneo di circolazione in occasione delle celebrazioni organizzate per il “174°Anniversario della Polizia di Stato” Il 10 aprile 2026 Leggi sul sito ow.ly/V6YE50YGkta x.com ORDINANZA DI VIABILITA' n. 116 del 03-04-2026 DISPOSITIVO TEMPORANEO DI VIABILITÀ - TRASLOCO ----- II VICO ABOLITOMONTE n 34 divieto di sosta ambo i lati e divieto di transito dalle ore 03:00 alle ore 07:00 del 08/04/2026 eccetto veicoli istituzion - facebook.com facebook