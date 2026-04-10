Ieri mattina nella sala consiliare si è svolto un incontro dedicato a diverse questioni ambientali, tra cui la gestione dei rifiuti, il rinnovo delle cariche di una società partecipata, e il riciclo delle plastiche. Durante l’assemblea, i rappresentanti di un gruppo politico hanno espresso dure critiche nei confronti di alcuni amministratori, annunciando l’intenzione di portare il caso in Parlamento. La discussione si è svolta con un tono acceso e senza mezzi termini.

Un piccolo Vietnam ieri mattina nella sala consiliare. Si parlava di rifiuti, di rinnovo delle cariche a Marche Multiservizi, di Riceci e di riciclo delle plastiche. Sono finiti dentro tutti, compresi naturalmente i due sindaci della mozione chilometri zero e cioè Andrea Biancani e il suo collega di Urbino Maurizio Gambini. Ma anche i sindacati e l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti. Non è uscito indenne nemmeno l’ex sindaco Luca Ceriscioli. Una specie di "Apocalypse Now" quella che ha messo in piedi Avs – Gianluca Carrabs, Alessandro Marchetti e Luigi Taglioni – con in collegamento da Roma il vicepresidente della commissione Ecomafie Francesco Emilio Borrelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discariche: i Verdi contro tutti. Nel mirino Biancani e Tiviroli: "Portiamo il caso in Parlamento"

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Da lunedì di Pasquetta il centro di Pordenone e diversi quartieri sono letteralmente invasi da cumuli di rifiuti: sacchetti che fuoriescono dai contenitori stradali, lasciati aperti per capienza insufficiente dei cassonetti, cestini trasformati in discariche, cartacce e bo - facebook.com facebook