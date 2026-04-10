Durante l'ultimo Gran Premio al Circuit of the Americas, Marc Marquez ha incontrato diverse difficoltà che hanno portato a una prestazione deludente. Questa situazione ha attirato l’attenzione di Thomas Luthi, che ha commentato pubblicamente le sfide affrontate dal pilota spagnolo. Nel frattempo, all’interno dell’ambiente Ducati si sono create discussioni e preoccupazioni riguardo alle condizioni e alle strategie della squadra in vista delle prossime gare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Thomas Luthi ha lanciato un segnale d’allerta per Ducati dopo la performance di Marc Marquez al Circuit of the Americas (COTA). In un contesto in cui Marquez ha storicamente dominato, la sua incapacità di competere per la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti ha evidenziato le debolezze del team. La situazione attuale non fa altro che aumentare le preoccupazioni in casa Ducati. Marquez, vincitore di sette gare al COTA dal 2013 al 2018, è rimasto lontano dalla lotta per il successo quest’anno. Nonostante la sua lunga penalità, la sua prestazione finale non ha nascosto le difficoltà riscontrate con la Ducati GP26. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Difficoltà di Marc Marquez al COTA preoccupano Thomas Luthi e scuotono l’ambiente Ducati.

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