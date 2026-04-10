L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato le dichiarazioni di un ex calciatore, che aveva affermato che lui aveva condizionato il calcio italiano. Rispondendo, ha detto di considerare quel commento come un complimento. Ha anche ricordato il suo rapporto con l’ex calciatore, sottolineando che lo aveva allenato e che tecnicamente si avvicinava a un famoso giocatore internazionale, riconoscendone le qualità tecniche.

“Ho un bel ricordo di Cassano come giocatore, l’ho allenato e tecnicamente si avvicinava molto a Ronaldinho, uno che metteva la palla ovunque volesse”. Con pacatezza e serenità, Massimiliano Allegri risponde ad Antonio Cassano. L’allenatore del Milan è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida tra i rossoneri e l’Udinese, in programma sabato 11 aprile alle ore 18:00 a San Siro. “Se ha detto che io ho condizionato tutto il calcio italiano mi ha fatto un complimento e lo ringrazio, significa che sono uno che pesa “, ha risposto a chi gli chiedeva cosa direbbe a Cassano, che pensa che Allegri non sappia allenare e che il crollo della Nazionale sia colpa degli anni di “ Allegrismo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dice che ho condizionato il calcio italiano? Lo ringrazio, è un complimento”: Allegri risponde a Cassano

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