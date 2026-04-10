Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani potrebbero tornare in campo per la partita contro la Lazio. Il club ha comunicato che Di Lorenzo, dopo un infortunio, sta rientrando in allenamento e potrebbe essere disponibile per la prossima sfida. Rrahmani, invece, ha superato un problema fisico e si allena regolarmente con il gruppo. La loro presenza sarà valutata nelle prossime ore.

Ciro Troise fa il punto sui rientri di Giovanni Di Lorenzo ed Amir Rrahmani, pilastri difensivi del Napoli di Conte. Napoli, il punto sul rientro di Di Lorenzo. Si legge sul Corriere del Mezzogiorno: Di Lorenzo e Rrahmani dovrebbero rientrare contro la Lazio. Conte ha alternato la soluzione con Beukema sul centro-destra a quella con i tre mancini, che sembra offrirgli maggiori garanzie. Questa è stata la scelta d’emergenza a gara in corso contro la Fiorentina, dopo l’infortunio di Di Lorenzo, e poi dal primo minuto contro Torino e Milan, quando aveva a disposizione anche Juan Jesus. Ci sono ancora due giorni per valutare le scelte più opportune e preparare la missione Parma, con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter, impegnata in casa contro il Como. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo dovrebbe rientrare contro la Lazio

Sky, McTominay dovrebbe rientrare col LecceL’inviato di Sky Francesco Modugno, nel corso di Sky Sport 24 ha perlato del recupero di Scott McTominay e di quando si potrebbe vedere in campo col...

Rrahmani e Di Lorenzo non recuperano per il Parma. L’obiettivo è riaverli a disposizione contro la LazioNelle ultime settimane Antonio Conte ha ritrovato pedine fondamentali per il suo Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLIALISSON SANTOS E IL RISCATTODI LORENZO RECUPERAADL CITTADINO ONORARIO

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Di Lorenzo pronto al rientro in campo: la data cerchiata in rosso sul calendarioDi Lorenzo ha messo nel mirino la gara del prossimo 18 aprile. Il capitano azzurro punta al ritorno in campo contro la Lazio al Maradona. internapoli.it

Napoli, le ultime sui rientri di Rrahmani e Di Lorenzo: spunta una data per la convocazioneL’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è soffermata sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, entrambi assenti da diverse settimane per problemi fisici. Secondo il noto giorn ... gonfialarete.com

Ci si chiede se sia corretto spostare la sabbia per creare un argine a favore di un lido privato, a discapito della spiaggia pubblica che ormai, quasi, non esiste più. Siamo a San Lorenzo. Chi di dovere dovrebbe intervenire e verificare quanto sta accadendo, per - facebook.com facebook