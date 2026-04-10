Paolo Di Canio ha commentato ancora una volta le prestazioni di Rafael Leao, attaccante del Milan. L'ex calciatore ha sottolineato che il giocatore continua a essere soggetto a infortuni e ha definito il suo stile di gioco come quello di un trapper. La sua analisi si concentra sulla continuità delle assenze di Leao e sul suo modo di interpretare il ruolo in campo.

Si continua a discutere dell'attacco del Milan e in particolare di Rafael Leao: il portoghese ha giocato tutta la stagione in un ruolo non suo, cercando di dare il meglio da prima punta adattata nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Non solo: per il numero 10 la pubalgia ha avuto un impatto enorme sulle capacità di corsa del portoghese. Con il possibile ritorno al 4-3-3 contro l'Udinese Allegri potrebbe schierare di nuovo Leao largo a sinistra. Chi non sente ragioni e continua a criticare Leao è l'ex calciatore della Lazio e non solo Paolo Di Canio. L'opinionista ha spesso detto la sua senza peli sulla lingua riguardo le prestazioni del portoghese e continua a farlo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Canio su Leao: “Un gio­ca­tore che con­ti­nua a fare il trap­per. Sempre infortunato”

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Temi più discussi: Paolo Di Canio: L'atteggiamento di Leao è inaccettabile. Altrove in Europa non sarebbe tollerato; Di Canio durissimo su Leao: Se il Milan vuole crescere, non puoi avere un giocatore che non sai come si alza la mattina. Vorrà dire qualcosa se era più forte a 22 anni rispetto a ora. Si accetta il suo atteggiamento, sarà che in Italia avremo meno talento. Pio E; Di Canio versione Premier: Alla Nazionale serve uno come Conte. Non rinnoverei Leao. Inter, prendi Tonali; Paolo Di Canio ancora contro Leao: Atteggiamento inaccettabile. Fa più gol? I numeri non contano. Meglio Pio Esposito.

Di Canio versione Premier: «Alla Nazionale serve uno come Conte. Non rinnoverei Leao. Inter, prendi Tonali»L’ex attaccante, su Sky con il suo speciale sulla Premier, analizza la Serie A: «L’Inter si è già suicidata due volte. Avrebbe dovuto fare come la Juve dei nove titoli di fila. A centrocampo coi neraz ... corriere.it

Di Canio durissimo su Leao: Se il Milan vuole crescere, non puoi avere un giocatore che non sai come si alza la mattina. Vorrà dire qualcosa se era più forte a 22 anni ...Parole dirette e chiare da parte dell'ex centravanti italiano sull'attaccante portoghese. msn.com

Di Canio: “Bastoni Quanta ipocrisia, la gente si gira dall'altra parte quando succede su altri campi. Fischi Lo fecero anche con me, te ne freghi e dimostri di avere due palle così" x.com

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