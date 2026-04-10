Paolo Di Canio ha espresso la convinzione che l’attuale allenatore della Nazionale sarebbe una scelta ideale per guidare la squadra nazionale, sostenendo che conosce bene cosa serve per portarla avanti. Nel corso di un’analisi senza mezzi termini, ha parlato della Premier League e della Serie A, criticando alcune dinamiche del calcio italiano e confrontandole con quelle del campionato inglese. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Paolo Di Canio analizza Premier League, Nazionale e Serie A senza filtri, tra critiche al sistema italiano e paragoni con l’Inghilterra. Le sue parole toccano club, giocatori e allenatori in un quadro molto diretto. L’intervista offerta dal Corriere della Sera. Le parole di Di Canio. Chi la spunta fra City e Arsenal? “Lo scontro diretto fra due giornate sarà determinante. Il City potrebbe trovarsi a -3 con cinque partite da giocare e a quel punto per l’Arsenal sarebbero dolori. I Gunners non vincono da tanto e stanno accusando un grande stress psicofisico. In Premier se cali anche solo del 10% finisci all’inferno”. Arteta è all’Arsenal dal 2019. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Canio: “Conte sarebbe perfetto per la Nazionale, l’unico che sa cosa fare”

Conte sarebbe perfetto come ct: è la giusta sintesi tra allenatore e selezionatoreLa Gazzetta dello Sport, con Alessandro Vocalelli, ha elencato i motivi che renderebbero Antonio Conte il perfetto ct dell’Italia.

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Temi più discussi: Paolo Di Canio: L'atteggiamento di Leao è inaccettabile. Altrove in Europa non sarebbe tollerato; Di Canio: Italia? Serve uno come Conte, sa già di cosa stiamo parlando! Scudetto Inter? Si è già suicidata due volte...; Questo scudetto per togliercelo di dosso, dovranno strapparcelo: spunta il discorso di Conte ai giocatori; Conte non ha parlato con ADL in questi giorni, ecco quando prevede un incontro con lui.

Di Canio: Lautaro segna al Pisa e lo paragonano a Kane, ma come si fa?Serve uno come Conte, che sa già di cosa stiamo parlando. Flop? Ci stiamo abituando alla mediocrità, ci indigniamo e poi dopo due giorni torniamo a parlare dei giocatori italiani come se fossero i pi ... calciomercato.com

Di Canio: Altro che Guardiola, alla Nazionale italiana serve Conte. Vedrei bene Tonali all'InterL'ex attaccante Paolo Di Canio, intervistato oggi dal Corriere della Sera, ha detto la sua sui problemi del calcio italiano confrontandolo con la. tuttomercatoweb.com

Di Canio duro su Leao! L'opinionista ed ex calciatore Paolo Di Canio si è espresso ancora criticando duramente il portoghese, dichiarando come "senza di lui, il #Milan sia una squadra davvero coesa che vince e convince". Ha aggiunto poi che secondo lu - facebook.com facebook

Di Canio rovente: " #Kane, 49 gol in tutte le competizioni. Ma come si fa" x.com