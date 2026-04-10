Devo esaminare l' oro | inganna un' anziana e fugge col bottino

Ieri pomeriggio, alle 14:45, un uomo si è presentato alla porta di un'anziana donna e, utilizzando un pretesto, è riuscito a superare la sua diffidenza. Dopo averla convinta, ha chiesto di esaminare un oggetto in oro appartenente alla donna e, approfittando della situazione, le ha sottratto il bottino. I carabinieri stanno indagando sul caso e stanno cercando di identificare il responsabile.

Ancora una truffa a un'anziana ieri, 9 aprile, intorno alle ore 14:45. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un soggetto si è presentato alla porta della donna riuscendo, con un pretesto, a vincere la sua iniziale diffidenza. Una volta varcata la soglia, il truffatore ha messo in atto una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it In fuga col bottino. Finto carabiniere truffa un’anzianaAveva truffato una anziana di Alfonsine con la truffa del finto carabiniere e comunque di un sedicente collaboratore delle forze dell’ordine. Leggi anche: Segni, il "finto Maresciallo" finisce in manette: truffa un’anziana e poi la getta a terra e scappa col bottino Argomenti più discussi: Il post partita di Coach Nenad Jakovljevic: Partita non facile. Dobbiamo avere meno frenesia in attacco; Violenza sessuale: Fatti e falsi miti sul consenso nel diritto penale in materia di reati sessuali; L'inquinamento luminoso disturba le cinciallegre in cova; Approfondimenti di ?? Bluebird Labs(@niaoge). "Ho realizzato #CastAway perché volevo esaminare il concetto di disperazione e solitudine, in cui non si ha nessuno dei requisiti per vivere: cibo, acqua, riparo, fuoco e compagnia. Mi ci sono voluti sei anni per mettere insieme la squadra con #BillBroyles (sce - facebook.com facebook