Desina 2026 a Napoli | grafica e culture visive al centro di oltre 40 eventi

A Napoli prosegue fino a domenica 12 aprile il festival Desina 2026, dedicato alla grafica e alle culture visive. L'evento si svolge presso la Santissima Community Hub in Vico Trinità delle Monache, 1, e comprende più di 40 appuntamenti. Si tratta di un festival indipendente che offre una serie di iniziative e attività nel settore della grafica e delle arti visive.

Prosegue fino a domenica 12 aprile a Napoli il Desina, festival indipendente dedicato alla grafica e alle culture visive, ospitato alla Santissima Community Hub (Vico Trinità delle Monache, 1). Il tema dell’edizione 2026 è “Resistenze Visive”, una riflessione sul ruolo della progettazione grafica come strumento di impegno culturale, sociale e politico. All’interno degli spazi del hub si alternano designer e studi creativi italiani e internazionali provenienti da Europa e Stati Uniti, tra cui Nomad Studio, DIA Studio, Metahaven, Studio Mut, Collletttivo, Solitype, Libri Finti Clandestini, eee studio e Armando Milani. Tra gli ospiti di rilievo anche Paula Scher, tra le più influenti graphic designer contemporanee, in collegamento domenica 12 aprile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Napoli torna Desina, il Festival della Grafica e delle Culture VisiveDal 9 al 12 aprile 2026 torna a Napoli DESINA – Festival della Grafica e delle Culture Visive, giunto alla sua quarta edizione, con quattro giorni di...

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Al via a Napoli Desina, il festival della grafica e delle culture visiveQuattro giorni, oltre 40 eventi tra talk, workshop, mostre, performance e un book market dedicati ad agenzie, designer, creativi ed esperti internazionali: da oggi 9 aprile e fino al 12 aprile torna a ... ansa.it

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