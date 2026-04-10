Un uomo è stato condannato per aver tentato di derubare una magistrata a bordo di un autobus. L'episodio è avvenuto quando il ladro ha approfittato di un attimo di distrazione della donna per cercare di sottrarle qualcosa. Tuttavia, la magistrata si è difesa e ha impedito il furto. La vicenda si è conclusa con la condanna del responsabile, riconosciuto colpevole di tentata rapina.

Un gesto rapido approfittando di un attimo di distrazione. Al ladro però è andata male perché la vittima era una magistrata che si è saputa difendere. Si è chiuso con una condanna a 4 mesi di reclusione un furto avvenuto a bordo di un autobus e consumato da un 47enne di origine romena, Gheorghe Parnica, senza fissa dimora e già detenuto per altri reati. L’uomo, difeso dall’avvocato Emanuela Bruno, è finito a processo al tribunale dorico per furto con destrezza commesso a giugno del 2023, a Bologna. Vittima Elisabetta Melotti, procuratrice capo a Rimini ed ex procuratrice capo ad Ancona. Quel giorno, salita sul mezzo quasi vuoto (a bordo solo lei, l’imputato e l’autista), la magistrata aveva appoggiato la borsa su un sedile, mentre si dirigeva a timbrare il biglietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Deruba sul bus un magistrato: condannato

Ruba il portafoglio a un magistrato sul bus: 4 mesi di condanna a un senzatettoANCONA – Ha rubato il portafoglio a una passeggera su un autobus di linea a Bologna, senza sapere che era un magistrato.

Si masturba sul bus: assolto, poi condannato in appello, ma l'avvocato ricorre in Cassazione, "Non è reato"Si masturba su un autobus dopo aver seguito una ragazza: assolto in primo grado, viene condannato in appello a otto mesi di reclusione.

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