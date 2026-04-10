Derby di Romagna tra Querzoli Forlì e Consar Ravenna Servirà rabbia agonistica e cuore

Sabato sera al Palasport Villa Romiti si terrà il derby di Romagna tra Querzoli Forlì e Consar Ravenna, valido per la 22esima giornata del campionato nazionale di pallavolo maschile. La partita è prevista per le 20.30 e vede di fronte due squadre della regione, pronte a sfidarsi con determinazione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe, che cercano di ottenere punti utili nella stagione in corso.

Il cuore della pallavolo romagnola batterà forte sabato sera al Palasport Villa Romiti alle 20.30 in occasione della 22esima giornata del campionato nazionale di pallavolo maschile quando la Querzoli Volley Forlì si appresta a vivere il derby contro la Consar Pietro Pezzi Ravenna.Attualmente la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it La Querzoli Volley Forlì si aggiudica il derby contro la Sab Group Rubicone: vittoria al tie-breakCon questi due punti preziosissimi, la Querzoli Volley Forlì non solo vince il derby, ma lancia un segnale chiaro a tutto il campionato: la corsa... Argomenti più discussi: Under 17 Serie A e B, la Juventus si prende il derby della Mole: 2-0 al Torino a Orbassano; Dr1 Emilia Romagna: Gli Aviators perdono il derby con Massa Lombarda; Derby di mercato: Dole Rimini e Unieuro Forlì si contendono Zahir Porter; Primavera 2. Reggiana, tutto pronto per il derby col Modena. Giovedì 2 aprile saremo presenti al Pala Banca di Romagna di Lugo per il derby dell’11ª giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1! In campo: Lusa Basket Massa Basket Lugo Aviators LIVE dalle ore 21:00 Seguite con noi tutte le emozi - facebook.com facebook